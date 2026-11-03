Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Vormittag auf rotes Terrain

Die Siemens-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 266,05 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'760 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Siemens-Aktie bisher bei 264,95 EUR. Bei 265,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 53'885 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 291,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,64 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 34,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2025 mit 5,35 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,61 EUR je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. In Sachen EPS wurden 2,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,26 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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