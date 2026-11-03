Siemens Aktie News: Siemens am Mittag billiger

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 267,65 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'824 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 264,95 EUR. Bei 265,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 159'305 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,99 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 35,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,26 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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