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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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03.11.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag billiger

Siemens Aktie News: Siemens am Mittag billiger

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 267,65 EUR.

Siemens
249.35 CHF 0.33%
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Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 267,65 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'824 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 264,95 EUR. Bei 265,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 159'305 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,99 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 35,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 EUR. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 20.79 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.38 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,26 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 239.55 -4.05% Siemens AG

Siemens am 03.11.2026

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