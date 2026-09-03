Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Donnerstagvormittag ins Minus

Die Siemens-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 273,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'871 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 272,95 EUR. Bei 273,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 26'547 Stück.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 6,29 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 06.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 18.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siemens von vor 3 Jahren eingebracht

August 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Zu viel Regulierung bei KI? Siemens-Chef äussert Bedenken - Aktie im Minus