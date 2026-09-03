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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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03.09.2026 16:29:00

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag tiefer

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Minus bei 267,55 EUR.

Siemens
253.06 CHF -1.69%
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Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,3 Prozent auf 267,55 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'931 Punkten steht. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 267,35 EUR. Bei 273,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 440'787 Stück gehandelt.

Am 28.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 291,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,03 Prozent. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 35,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,93 EUR gegenüber 2,61 EUR im Vorjahresquartal. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.79 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19.38 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 12.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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