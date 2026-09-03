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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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03.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens büsst am Mittag ein

Siemens Aktie News: Siemens büsst am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 270,90 EUR ab.

Siemens
253.06 CHF -1.69%
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Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 270,90 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'797 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 270,90 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 273,15 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 163'962 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Gewinne von 7,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Siemens-Aktie 36,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,65 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20.79 Mrd. EUR gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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