Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Montagnachmittag südwärts

Das Papier von Siemens gab in der Xetra-Sitzung ab. Um 04:28 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 148,46 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 16'100 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 148,02 EUR aus. Zum Xetra-Handelsstart notierte das Papier bei 152,80 EUR. Bisher wurden heute 887'083 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei 167,00 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,49 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,67 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 36,91 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 17.05.2023 vor. Das EPS lag bei 4,35 EUR. Im letzten Jahr hatte Siemens einen Gewinn von 1,27 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 19'416,00 EUR gegenüber 17'040,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Siemens am 10.08.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2023 10,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

