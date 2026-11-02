Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,3 Prozent auf 271,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'006 Punkten steht. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 271,80 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 264,90 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 398'810 Aktien.

Am 28.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 291,70 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,11 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,35 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 EUR. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 20.79 Mrd. EUR gegenüber 19.38 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 11.11.2027 wird Siemens schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2026 11,26 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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