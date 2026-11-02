Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 269,20 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'891 Punkten liegt. Die Siemens-Aktie zog in der Spitze bis auf 269,70 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 197'075 Siemens-Aktien.

Am 28.08.2026 markierte das Papier bei 291,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 7,71 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 198,00 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 EUR belaufen. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 11.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,26 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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