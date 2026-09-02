Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 276,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'914 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 274,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 275,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40'006 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 28,26 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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