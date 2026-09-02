Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.09.2026 09:29:00
Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 276,00 EUR abwärts.
Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 276,00 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'914 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 274,65 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 275,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40'006 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei 291,70 EUR markierte der Titel am 28.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,69 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.03.2026 (198,00 EUR). Mit einem Kursverlust von 28,26 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,35 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Am 06.08.2026 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,61 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 20.79 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.38 Mrd. EUR umsetzen können.
Am 12.11.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 18.11.2027 dürfte Siemens die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2026 11,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie
August 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie
Zu viel Regulierung bei KI? Siemens-Chef äussert Bedenken - Aktie im Minus
DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens AG
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
01.09.26
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens AG
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Siemens Buy
|UBS AG
|21.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Siemens Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|Siemens Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|14.05.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI sinkt leicht -- DAX tiefer -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schlieesen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich zur Wochenmitte mit leichten Verlusten, der deutsche Leitindex fällt etwas deutlicher. Die US-Aktienmärkte zeigen sich mit positiver Tendenz. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.