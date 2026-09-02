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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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02.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag schwächer

Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 273,65 EUR.

Siemens
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Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 273,65 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'766 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 273,05 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 275,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 159'257 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.08.2026 bei 291,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,60 Prozent. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 198,00 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 38,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,65 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,35 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Siemens liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20.79 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 19.38 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens wird am 12.11.2026 gerechnet. Siemens dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,16 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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August 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Zu viel Regulierung bei KI? Siemens-Chef äussert Bedenken - Aktie im Minus

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Siemens von vor einem Jahr abgeworfen

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21.08.26 Siemens Outperform Bernstein Research
20.08.26 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.26 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
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SMI-Kurs: 14’358.70 02.09.2026 16:06:35
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Long 13’415.74 13.99 SVBOKU
Long 12’857.59 8.90 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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