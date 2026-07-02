Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit Einbussen

Die Siemens-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 270,40 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'039 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 269,55 EUR. Bei 271,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43'722 Siemens-Aktien.

Bei 282,55 EUR markierte der Titel am 30.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,49 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 198,00 EUR. Mit Abgaben von 26,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,35 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,65 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 13.05.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 19.76 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 19.76 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Siemens am 06.08.2026 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,94 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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