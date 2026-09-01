Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag billiger

Um 09:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 282,30 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'155 Punkten notiert. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 281,15 EUR. Bei 282,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 60'816 Siemens-Aktien umgesetzt.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,22 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 198,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 42,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,65 EUR belaufen. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 2,93 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,61 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20.79 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19.38 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens am 12.11.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 18.11.2027 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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