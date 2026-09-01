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01.09.2026 12:29:00

Siemens Aktie News: Siemens verliert am Dienstagmittag

Siemens Aktie News: Siemens verliert am Dienstagmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 281,25 EUR.

Siemens
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Um 12:28 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 281,25 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'986 Punkten steht. Die Siemens-Aktie sank bis auf 280,35 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 282,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 183'457 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 291,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 3,58 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 198,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit einem Kursverlust von 29,60 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,65 EUR, nach 5,35 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 lud Siemens zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,61 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 19.38 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.79 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 18.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,16 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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