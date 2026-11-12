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12.11.2026 10:12:00
Siemens-Aktie klettert: Konzern schlägt Prognosen und hebt Mittelfristziele an - Keine Probleme durch NVIDIA-Führungskrise erwartet
Siemens hat im Schlussquartal bei Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis die Erwartungen des Marktes übertroffen und sich für die nächsten Jahre ambitioniertere Ziele gesetzt.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 hat Siemens bei einem vergleichbaren Wachstum von 8 Prozent das Ergebnis des industriellen Geschäfts auf einen neuen Rekordwert von 13,3 (Vorjahr: 11,8) Milliarden Euro gesteigert. Getragen wurde dies von der hohen Nachfrage nach Elektrifizierung, Digitalisierung und Industrieller KI und durch die dynamisch wachsenden Märkte wie Rechenzentren. So wuchsen die allein die Umsätze des digitalen Geschäfts um 16 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis je Aktie vor PPA-Effekten lag bei 11,76 Euro und damit über der Bandbreite der im Sommer erhöhten Prognose von 11,20 bis 11,50 Euro.
Analysten hatten im Schnitt mit einem Ergebnis des Industriellen Geschäfts von 13,11 Milliarden Euro und einem Ergebnis je Aktie vor PPA von 11,68 Euro gerechnet.
Die Aktionäre sollen für das abgelaufene Jahr 5,50 Euro Dividende bekommen, 15 Cent mehr als vor Jahresfrist. Darüber hinaus will ihnen Siemens im nächsten Jahr 34,1 Prozent der Aktien an der Medizintechniktochter übertragen - für je zwei Siemens-Aktien sollen sie 1 Aktie von Siemens Healthineers bekommen.
Der Münchner Technologiekonzern rechnet für das neue Jahr, wenn Healthineers entkonsolidiert und der Gewinn aus der Restbeteiligung nur noch anteilig verbucht wird, mit 9 bis 11 Prozent vergleichbarem Wachstum, der um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigte Gewinn je Aktie soll 10,20 bis 10,80 Euro erreichen. Den vergleichbaren Vorjahreswert gab Siemens mit 9,27 Euro an.
Siemens erwartet keine Probleme durch NVIDIA-Führungskrise
Die Krise rund um NVIDIA-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. "Wir reden hier über eine relativ grosse Firma, auch mit einem grossen Team", betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. "Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter."
Die Frage, wie es mit der Führung bei NVIDIA weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. "Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen." Er glaube, "dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person", sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit NVIDIA finde "zwei, drei Ebenen darunter statt". Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.
Siemens arbeitet mit NVIDIA unter anderem bei der Simulation von Prozessen realistisch aussehender digitaler Zwillinge zusammen. NVIDIAs Chef Huang steht nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck.
Die Siemens-Aktie klettert im XETRA-Handel zeitweise um 3,61 Prozent auf 287,00 Euro.
DOW JONES / awp international
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