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Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

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Zukauf 14.05.2026 09:37:00

Siemens-Aktie gefragt: Industriekonzern baut Zuggeschäft durch Übernahme in Italien aus

Siemens-Aktie gefragt: Industriekonzern baut Zuggeschäft durch Übernahme in Italien aus

Der Technologiekonzern Siemens baut sein Bahngeschäft durch einen Zukauf in Italien aus.

Siemens
242.68 CHF -0.64%
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Geplant sei der Erwerb mehrerer Kerngeschäfte der Mermec Gruppe, einem führenden italienischen Anbieter von Bahnsignaltechnik, Elektrifizierung sowie Diagnostik- und Messtechnologien, teilte Siemens am Donnerstag in München mit. Mit dem Kauf sollen auch die Aktivitäten in der Signaltechnik sowie die industrielle Präsenz und der Marktzugang in Italien ausgebaut werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Ein Abschluss der Transaktion wird unter den üblichen Bedingungen für Ende 2026 erwartet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über den bevorstehenden Kauf berichtet.

Die Aktie von Siemens legt im XETRA-Handel zeitweise 2,40 Prozent auf 273,25 Euro zu.

MÜNCHEN (awp international)

Weitere Links:

Analyse: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens Energy-Aktie

Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
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