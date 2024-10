Siemens-Aktie etwas höher: Siemens Schweiz ernennt Susanne Seitz zur CEO des Bereichs Smart Buildings

Der Bereich wurde innerhalb der Sparte Smart Infrastructure per 1. Oktober 2024 neu gebildet.

Im neu gegründeten Geschäftsbereich sollen alle gebäuderelevanten Bereiche von Siemens in einer Einheit gebündelt werden, wie Siemens Schweiz am Mittwoch mitteilt. Das Portfolio besteht aus Produkten, Software und Service-Dienstleistungen. Buildings sieht sich als Technologiepartner für die digitale Transformation in Gebäuden.

Seitz ist in Zug ansässig und war zuvor Head Sales and Marketing bei Siemens Smart Infrastructure. Sie leitete dort die digitale Transformation des globalen Vertriebs sowie das Marketing auf globaler Ebene.

Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,62 Prozent auf 178,78 Euro.

