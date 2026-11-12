Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Hold

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Hold" belassen. Im vierten Geschäftsquartal habe der Dax-Konzern die Erwartungen mit seiner Auftragsentwicklung deutlich übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Donnerstag. Die Zielsetzungen für das neue Geschäftsjahr lägen mehr oder weniger im erwarteten Rahmen.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 10:18 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4.6 Prozent auf 289.75 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3.54 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 597’088 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Siemens-Aktie um 23.7 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 02:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.