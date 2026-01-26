Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy

Das Analysehaus Jefferies hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 277 Euro belassen. Die kurzfristige Erholung im europäischen Kapitalgütersektor dürfte enttäuschen, schrieb Rizk Maidi in seinem am Sonntag vorliegenden Ausblick. Er stufte SKF und Kion auf "Underperform" sowie Sandvik auf "Hold" ab. Derweil seien Siemens, Siemens Energy, Prysmian und NKT Nutzniesser des fortgesetzten Elektrifizierungstrends. Schindler dürfte beim nächsten Kapitalmarkttag sein mittelfristiges Margenziel anheben und wie Assa Abloy von einer Trendwende im europäischen Bauwesen profitieren.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:02 Uhr 0.1 Prozent im Minus bei 254.10 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 9.01 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten 189’496 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 kletterte das Papier um 6.3 Prozent aufwärts. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird Siemens voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren.

