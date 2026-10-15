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Vereinbarung 15.10.2026 10:45:40

Siemens-Aktie dennoch tiefer: Milliardenauftrag für 113 Batteriezüge in Niedersachsen

Siemens-Aktie dennoch tiefer: Milliardenauftrag für 113 Batteriezüge in Niedersachsen

Die Siemens-Sparte Siemens Mobility hat in Niedersachsen einen Grossauftrag für Batteriezüge mit einem Gesamtwert von mehr als 2 Milliarden Euro erhalten.

Siemens
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Wie das Unternehmen mitteilte, umfasst die Vereinbarung mit der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) und dem Regionalverband Grossraum Braunschweig die Lieferung von 113 dreiteiligen Zügen des Typs Mireo Plus B im Wert von rund 1,1 Milliarden Euro.

Der verbleibende Auftragsteil entfällt auf einen Service- und Instandhaltungsvertrag über eine Laufzeit von 30 Jahren sowie den Aufbau zweier Werkstattstandorte, sowie bis zu 100 Jobs.

Zusätzlich sicherten sich die Auftraggeber eine Option über den Abruf von bis zu 132 weiteren Schienenfahrzeugen.

Der Einsatz im Fahrgastbetrieb ist ab Ende 2031 vorgesehen.

Die Siemens-Aktie bewegt sich via XETRA zeitweise 2,87 Prozent tiefer bei 267,15 Euro.

DOW JONES

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