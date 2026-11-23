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23.11.2026 07:24:00
Siemens-Aktie: Busch stellt weitere milliardenschwere Übernahmen in Aussicht
Siemens-Chef Roland Busch hält auch milliardenschwere Übernahmen für möglich, um das Wachstum des Technologiekonzerns voranzutreiben.
Siemens baut Digitalisierungsgeschäft durch Übernahmen aus
Siemens hatte sein Digitalisierungsgeschäft zuletzt durch mehrere Akquisitionen ausgebaut. So übernahm der Konzern etwa im vergangenen Jahr das US-Softwareunternehmen Altair für rund zehn Milliarden US-Dollar. Gut fünf Milliarden Dollar blätterte der Konzern für die US-Firma Dotmatics hin, die Forschungs- und Entwicklungssoftware insbesondere für die Pharmaindustrie anbietet.
Übernahmen zusätzlich zum geplanten Wachstum
Für das neu angelaufene Geschäftsjahr 2026/27 (per Ende September) hat sich Siemens ein vergleichbares Umsatzwachstum von neun bis elf Prozent vorgenommen, mittelfristig sollen die Erlöse um sieben bis elf Prozent wachsen. "In der Prognose sind keine Zukäufe enthalten. Das käme noch dazu", so Busch.
Siemens will bei Zukäufen umsichtig vorgehen
Dabei kann Siemens auf gut gefüllte Kassen blicken: Im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Mittelzufluss von mehr als 12 Milliarden Euro und damit so viel wie noch nie. Zukaufen um jeden Preis will Busch jedoch nicht. So gelte: Je grösser, desto risikoreicher. "Wir müssen halt sehr, sehr umsichtig mit dem vielen Geld umgehen, das wir haben."
BERLIN (awp international)
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