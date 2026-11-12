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12.11.2026 10:04:44
Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform
Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie hat sich das Siemens-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie erwartet am Donnerstag eine positive Reaktion von Investoren auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien aufgrund eines optimistischeren Ausblicks angehoben worden.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von Siemens konnte um 09:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3.8 Prozent auf 287.60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14.74 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 444’967 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 22.8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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