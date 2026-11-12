Siemens-Aktie-Analyse: Bernstein Research bewertet mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 330 Euro auf "Outperform" belassen. Alasdair Leslie erwartet am Donnerstag eine positive Reaktion von Investoren auf den Quartalsbericht. Die mittelfristigen Ziele seien aufgrund eines optimistischeren Ausblicks angehoben worden.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Siemens konnte um 09:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3.8 Prozent auf 287.60 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 14.74 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 444’967 Stück. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2026 um 22.8 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 12.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 07:37 / UTC



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