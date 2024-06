Siegfried: Übernahme des CDMO-Standort in den USA

Die Zofinger übernehmen für einen nicht genannten Preis von Curia Global einen auf die frühe Entwicklungsphase spezialisierten Standort für Vertragsentwicklung und Herstellung (CDMO) in den USA.

Siegfried beabsichtige, den Standort mit mehr als 80 Mitarbeitenden in Grafton, Wisconsin, zu seinem nordamerikanischen Zentrum für CDMO-Dienstleistungen in der Frühphase auszubauen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Zukauf werde das Angebot der Division "Drug Substances" bezüglich Fähigkeiten und geographische Abdeckung stärken.

"Diese Transaktion eröffnet uns attraktive Marktchancen und wird unsere Wachstumsgeschichte weiter beschleunigen", liess sich Finanzchef und CEO ad interim Reto Suter in der Mitteilung zitieren. Vorbehaltlich der üblichen Bedingungen werde der Abschluss der Transaktion bis zum 1. Juli 2024 erwartet.

Die Akquisition werde aus bestehenden Mitteln finanziert, so das Communiqué weiter. Der Ausblick für das Jahr 2024 und die mittelfristigen Finanzziele blieben unverändert.

Zofingen (awp)