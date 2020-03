Siegfried liefert Desinfektionsmittel an Gesundheitssektor

Der Pharmazulieferer Siegfried unterstützt den Gesundheitssektor mit der Herstellung von Desinfektionsmittel.

Die Gruppe liefere in den Regionen, an denen sie mit Standorten vertreten sei, an den Gesundheitssektor.

Die Lieferungen erfolgten im Rahmen der Möglichkeiten kostenlos, teilte Siegfried am Dienstag mit.

Im Kanton Aargau - wo Siegfried seinen Hauptsitz hat - hätten Lieferungen bereits stattgefunden, im Kanton Wallis stünden sie kurz bevor. Auch am Standort Minden seien bereits regionale Gesundheitsinstitute versorgt worden. An den anderen Standorten sei Siegfried in engem Kontakt mit den Behörden.

Private oder kommerzielle Organisationen werde Siegfried nicht beliefern.

tt/kw

Zofingen (awp)