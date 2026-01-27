Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
27.01.2026 09:36:36

Siegfried-Aktien nach Zukäufen in den USA und Australien im Hoch

Zürich (awp) - Die Aktien von Siegfried sind am Dienstag massiv fester in den Handel gestartet. Der Pharmazulieferer hat in den USA und in Australien insgesamt drei Fabriken für die Produktion von Small Molecules mit total rund 400 Mitarbeitenden zugekauft. Analysten sehen die Ausweitung der Produktion vor allem mit Blick auf den US-Markt sehr positiv.

Gegen 09.25 Uhr legen die Siegfried-Aktien an der leicht festeren Schweizer Börse um 10 Prozent auf 97,40 Franken zu. Damit geht es weiter steil nach oben: seit Jahresbeginn rückten die Titel zu aktuellen Kursen um 30 Prozent vor - dies nachdem die Papiere 2025 rund einen Viertel an Wert verloren hatten.

Die von SK Capital Partners zugekauften Standorte in den US-Bundesstaaten Delaware und Georgia sowie im australischen Tasmanien passen laut Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger gut zu Siegfried. Vor allem in den USA habe die Gruppe so dringend benötigte Produktionskapazitäten erworben.

Seit Jahren hätten die Investoren auf einen weiteren, grösseren Deal gewartet, hält Daniel Jelovcan von der ZKB fest. Zuletzt hatte das Unternehmen im Jahr 2020 von Novartis in Spanien Anlagen übernommen. Die nun erworbenen Fabriken seien eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden Drug-Substance-Netz, ist der ZKB-Analyst überzeugt.

Die Transaktion sei vor allem wegen der strategischen Bedeutung von Pharmawirkstoff-Produktionen in den USA sehr sinnvoll, so Jelovcan weiter. Während die Firma zum Deal keine finanziellen Details bekanntgemacht hat, geht er davon aus, dass Siegfried damit zusätzliche Umsätze von rund 150 Millionen Franken erschliessen kann.

Die ZKB hat die Siegfried-Aktie mit "Übergewichten" eingestuft und die Bank Vontobel empfiehlt die Titel ebenfalls zum Kauf. Das Geschäftsmodell von Siegfried sei attraktiv, biete dynamisches Wachstum und steigende Rentabilität, heisst es bei Vontobel. Zudem sei die Firma im US-Geschäft kaum von sinkenden Arzneimittelpreisen oder Zöllen betroffen.

mk/uh

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.

Themen dieser Ausgabe:

Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Top-Rankings

KW 4: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 4: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 4: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
