Siegfried-Aktie: Wechsel im Verwaltungsrat - Siegfried nominiert Elodie Cingari

Colin Bond tritt an der nächsten Generalversammlung nach 10 Jahren Zugehörigkeit nicht mehr an. Elodie Cingari soll ihn im Gremium ersetzen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Die 48-jährige Cingari ist seit 2020 Finanzchefin der Elektronikgruppe Landis+Gyr. Früher war sie Chief Financial Officer der Hoerbiger Gruppe sowie bei Alstom und General Electric tätig, wo sie ebenfalls mehrere CFO-Positionen innehatte.

Die Generalversammlung von Siegfried findet am 20. April 2023 statt.

