Siegfried-Aktie steigt zweistellig: Kauf neuer Produktionsstandorte in den USA und in Australien

Diese liegen in den USA und Australien. Die Transaktion soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

So sei mit einer Tochtergesellschaft von SK Capital Partners eine verbindliche Vereinbarung zum Kauf des Wirkstoffgeschäfts der Noramco Group in den USA und von Extractas Bioscience in Australien unterzeichnet worden, teilte Siegfried am Dienstag mit. Dazu zählen drei Standorte mit insgesamt 400 Mitarbeitenden.

Die zwei US-Standorte liegen in Wilmington, Delaware, sowie in Athens, Georgia. In Australien befinde sich der Standort von Extractas Bioscience in Westbury, Tasmanien.

Insgesamt markieren die Zukäufe einen wichtigen Meilenstein in der "EVolve+"-Strategie des Unternehmens. Die Bewertung liege unter dem 10-fachen des Unternehmenswerts/EBITDA, und angesichts der soliden Bilanzstruktur werde die Akquisition durch bestehende und neue Schuldtitel finanziert.

So reagiert die Siegfried-Aktie

Die Aktien von Siegfried legen am Dienstag massiv zu. Der Pharmazulieferer hat in den USA und in Australien insgesamt drei Fabriken für die Produktion von Small Molecules mit total rund 400 Mitarbeitenden zugekauft. Analysten sehen die Ausweitung der Produktion vor allem mit Blick auf den US-Markt sehr positiv.

Zeitweise ziehen die Siegfried-Aktien an der leicht festeren Schweizer Börse um 13,73 Prozent auf 100,20 Franken an. Damit geht es weiter steil nach oben: seit Jahresbeginn rückten die Titel zu aktuellen Kursen um 30 Prozent vor - dies nachdem die Papiere 2025 rund einen Viertel an Wert verloren hatten.

Die von SK Capital Partners zugekauften Standorte in den US-Bundesstaaten Delaware und Georgia sowie im australischen Tasmanien passen laut Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger gut zu Siegfried. Vor allem in den USA habe die Gruppe so dringend benötigte Produktionskapazitäten erworben.

Seit Jahren hätten die Investoren auf einen weiteren, grösseren Deal gewartet, hält Daniel Jelovcan von der ZKB fest. Zuletzt hatte das Unternehmen im Jahr 2020 von Novartis in Spanien Anlagen übernommen. Die nun erworbenen Fabriken seien eine sehr gute Ergänzung zum bestehenden Drug-Substance-Netz, ist der ZKB-Analyst überzeugt.

Die Transaktion sei vor allem wegen der strategischen Bedeutung von Pharmawirkstoff-Produktionen in den USA sehr sinnvoll, so Jelovcan weiter. Während die Firma zum Deal keine finanziellen Details bekanntgemacht hat, geht er davon aus, dass Siegfried damit zusätzliche Umsätze von rund 150 Millionen Franken erschliessen kann.

Die ZKB hat die Siegfried-Aktie mit "Übergewichten" eingestuft und die Bank Vontobel empfiehlt die Titel ebenfalls zum Kauf. Das Geschäftsmodell von Siegfried sei attraktiv, biete dynamisches Wachstum und steigende Rentabilität, heisst es bei Vontobel. Zudem sei die Firma im US-Geschäft kaum von sinkenden Arzneimittelpreisen oder Zöllen betroffen.

dm/to

Zürich (awp)