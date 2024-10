Siegfried-Aktie: Siegfried stellt neue Strategie "Evolve plus" vor

Dabei gibt es keine grundlegenden Änderungen an der Stossrichtung, es gibt aber verschiedene Fokusbereiche, die noch stärker bearbeitet werden sollen.

Die neue Strategie baut auf den Eckpfeilern von "Evolve" auf, teilte das Unternehmen gleichentags mit. Der seit dem 1. September amtierende neue Konzernchef Marcel Imwinkelried legt aber einen noch stärkeren Fokus auf verschiedene Bereiche. Dazu zählen "Commercial", "Development" und "Operational Excellence".

Siegfried will den Angaben zufolge das Kerngeschäft ausbauen und in neue Bereiche vorstossen. Ferner solle das Angebot an Technologien und Dienstleistungen erweitert werden, und es seien weitere wertsteigernde Akquisitionen geplant.

Der Ausblick des Unternehmens für 2024 und die mittelfristigen Finanzziele bleiben unverändert. Damit stellt Siegfried für das laufende Jahr unverändert ein Umsatzwachstum im tiefen einstelligen Prozentbereich in Aussicht und die EBITDA-Marge soll auf Vorjahreshöhe oder darüber liegen.

Mittelfristig erwartet Siegfried ein profitables Wachstum auf oder über dem Markt sowie eine schrittweise Steigerung der Profitabilität. Die geplanten jährlichen Investitionen lägen über den Zyklus hinweg im niedrigen Zehnerprozentbereich des Umsatzes.

