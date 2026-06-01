Siegfried-Aktie im Fokus: Christina Del Vecchio zur neuen Chefjuristin ernannt

Sie werde die Funktion der Chefjuristin spätestens per 1. November 2026 übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit.

Del Vecchio verfüge über langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Recht, Corporate Governance und Compliance mit Schwerpunkt in den USA und Europa. In ihrer neuen Funktion werde sie die globale Rechtsorganisation von Siegfried führen. Zuletzt war sie als Chief Legal Officer bei PolyPeptide tätig.

Sie folgt auf Luca Dalla Torre, der das Unternehmen nach 14 Jahren verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Das Unternehmen dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz und seine Beiträge während seiner Amtszeit.

ra/to

Zofingen (awp)