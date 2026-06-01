|Mitglied der Konzernleitung
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01.06.2026 07:39:00
Siegfried-Aktie im Fokus: Christina Del Vecchio zur neuen Chefjuristin ernannt
Der Pharmazulieferer Siegfried hat Christina Del Vecchio zur neuen Chief Legal Officer (CLO) und zum Mitglied der Konzernleitung ernannt.
Del Vecchio verfüge über langjährige internationale Erfahrung in den Bereichen Recht, Corporate Governance und Compliance mit Schwerpunkt in den USA und Europa. In ihrer neuen Funktion werde sie die globale Rechtsorganisation von Siegfried führen. Zuletzt war sie als Chief Legal Officer bei PolyPeptide tätig.
Sie folgt auf Luca Dalla Torre, der das Unternehmen nach 14 Jahren verlassen wird, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Das Unternehmen dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz und seine Beiträge während seiner Amtszeit.
ra/to
Zofingen (awp)
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