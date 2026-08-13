Siebert Financial: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Siebert Financial hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Siebert Financial ein EPS von -0.120 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 109.62 Prozent auf 31.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch