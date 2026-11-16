Siebert Financial öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Siebert Financial präsentierte am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Siebert Financial vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8.12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch