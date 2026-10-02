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02.10.2026 11:43:04

Sieben Banken finanzieren Wachstumskurs von FACC

FACC
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Der Luftfahrtzulieferer FACC hat sich einen neuen Konsortialkredit über 190 Millionen Euro gesichert. Das Geld stellen laut Mitteilung sieben österreichische und deutsche Banken bereit, angeführt von der UniCredit Bank Austria. Die Finanzierung soll das Wachstumsprogramm begleiten, das bis 2030 Investitionen von rund 350 Millionen Euro vorsieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

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