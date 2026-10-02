FACC Aktie 24617655 / AT00000FACC2
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02.10.2026 11:43:04
Sieben Banken finanzieren Wachstumskurs von FACC
FACC hat sich einen neuen Konsortialkredit über 190 Millionen Euro gesichert. Das Geld stellen laut Mitteilung sieben österreichische und deutsche Banken bereit, angeführt von der UniCredit Bank Austria. Die Finanzierung soll das Wachstumsprogramm begleiten, das bis 2030 Investitionen von rund 350 Millionen Euro vorsieht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners
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