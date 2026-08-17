Sidus Space A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sidus Space A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Sidus Space A ein Ergebnis je Aktie von -0.310 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sidus Space A 0.6 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 53.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1.3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch