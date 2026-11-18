Siderurgica JL Aliperti SA hat am 16.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 77.08 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 181.44 BRL erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 8.1 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 2.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siderurgica JL Aliperti SA 8.2 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch