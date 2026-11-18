Siderurgica JL Aliperti gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 77.08 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siderurgica JL Aliperti 181.44 BRL je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2.07 Prozent auf 8.1 Millionen BRL. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 8.2 Millionen BRL gelegen.

Redaktion finanzen.ch