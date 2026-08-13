SideChannel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

SideChannel veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 1.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch