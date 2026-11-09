Siddhi Acquisition A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Siddhi Acquisition A hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch