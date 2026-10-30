Sichuan Xichang Electric Power gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Sichuan Xichang Electric Power veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.02 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.030 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345.0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 17.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420.0 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch