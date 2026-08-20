Sichuan Tuopai Shede Wine präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sichuan Tuopai Shede Wine hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.26 CNY gegenüber 0.300 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 805.6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 28.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch