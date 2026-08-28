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28.08.2026 06:37:00
Sichuan Tianyi Science Technology gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sichuan Tianyi Science Technology hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.46 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Tianyi Science Technology 0.360 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.46 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18.59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sichuan Tianyi Science Technology einen Umsatz von 4.60 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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