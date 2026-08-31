Sichuan Tianwei Electronic A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sichuan Tianwei Electronic A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.04 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.100 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 71.26 Prozent auf 12.5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 43.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch