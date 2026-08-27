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27.08.2026 06:37:00
Sichuan Teway Food Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Sichuan Teway Food Group A lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 889.9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 741.6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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