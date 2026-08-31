Sichuan Swellfun: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sichuan Swellfun hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.37 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.180 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50.65 Prozent auf 265.9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Swellfun 538.9 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch