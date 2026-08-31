|
31.08.2026 06:37:00
Sichuan Swellfun: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Sichuan Swellfun hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.37 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.180 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 50.65 Prozent auf 265.9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Sichuan Swellfun 538.9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden zum Wochenbeginn mit Verlusten erwartet. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.