Sichuan Road Bridge stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sichuan Road Bridge hat am 29.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.120 CNY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sichuan Road Bridge im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.81 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 20.49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch