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14.10.2026 06:37:00
Sichuan Minjiang Hydropower zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Sichuan Minjiang Hydropower äusserte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.04 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.070 CNY je Aktie generiert.
Sichuan Minjiang Hydropower hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.05 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5.32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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