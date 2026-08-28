Sichuan Huati Lighting Technology A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sichuan Huati Lighting Technology A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0.08 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.140 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Sichuan Huati Lighting Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 139.2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 31.41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch