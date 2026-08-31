Sichuan Huafeng Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sichuan Huafeng Technology A präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.09 CNY gegenüber 0.260 CNY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sichuan Huafeng Technology A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10.30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 627.4 Millionen CNY im Vergleich zu 699.4 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch