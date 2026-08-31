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31.08.2026 06:37:00
Sichuan Hongda: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Sichuan Hongda hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Sichuan Hongda hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 998.3 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 989.4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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