Sichuan Hebang Biotechnology veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sichuan Hebang Biotechnology hat am 17.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.03 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0.010 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 30.91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.50 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2.17 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch