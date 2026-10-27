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27.10.2026 06:37:00
Sichuan Hebang Biotechnology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Sichuan Hebang Biotechnology hat am 26.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Mit einem EPS von 0.01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Sichuan Hebang Biotechnology mit 0.010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Das vergangene Quartal hat Sichuan Hebang Biotechnology mit einem Umsatz von insgesamt 1.63 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 18.52 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
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