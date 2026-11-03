Sichuan Golden Summit (Group) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Sichuan Golden Summit (Group) gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz wurde auf 138.3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 134.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch